ممنوع ومخالف .. السعودية تمنع مظلات السيارات داخل الممتلكات الخاصة وتفرض غرامات باهظة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى الحد من العشوائية وتحقيق الانضباط في المشهد العمراني، صدر مؤخرًا قرار رسمي يقضي بمنع تركيب مظلات السيارات داخل حدود الملكية الخاصة دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة والقرار لم يأتي عبثًا، بل نتيجة لتنامي الشكاوى والتعديات، خصوصًا في المناطق السكنية، حيث باتت بعض المظلات تشكل خطرًا على السلامة العامة، وتشوه المظهر الحضاري زثسشم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المنع لم يكن إجراءً مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكمات وملاحظات من عدة جهات، منها البلديات والأمانات، إضافةً إلى شكاوى المواطنين أنفسهم أبرز أسباب المنع يمكن تلخيصها في الآتي:

تشويه المنظر العام: كثير من المظلات يتم تركيبها دون دراسة أو مراعاة للشكل الهندسي للمبنى أو الحي، ما ينتج عنه صورة بصرية غير متناسقة.

تعديات على الخدمات: بعض المظلات يتم تثبيتها على حدود الأرصفة أو فوقها، ما يعيق حركة المشاة أو يؤثر على خدمات الصيانة والكهرباء والصرف الصحي.

مخالفات بنائية: هناك حالات لتركيب مظلات دون أي معايير إنشائية، ما قد يؤدي إلى سقوطها عند أول عاصفة أو أمطار شديدة.

الإزعاج والتضييق على الجيران: في بعض الأحياء، تشكو الأسر من مظلات الجيران التي تقتحم خصوصيتهم أو تسبب حجبًا للرؤية والضوء.

هل يشمل القرار جميع أنواع المظلات؟

نعم، القرار يشمل جميع أنواع مظلات السيارات التي يتم تركيبها داخل حدود الملكية الخاصة أو على أطرافها، سواء كانت مظلات حديدية، قماشية، خشبية، أو من مواد مركبة، طالما لم يتم إصدار تصريح رسمي من البلدية أو الجهة المسؤولة عن التنظيم العمراني.

ويشمل القرار أيضًا الحالات التي يستخدم فيها أصحاب المنازل المساحات الأمامية أو الجانبية من الأرض بشكل يخالف التصميم المعتمد، أو يتجاوز الارتفاعات والأبعاد المسموح بها، حتى لو كان الغرض منها الحماية من الشمس أو اللمطر.

متى يسمح بتركيب المظلة؟

يسمح بتركيب مظلات السيارات فقط بعد تقديم طلب رسمي إلى البلدية أو الأمانة التابع لها العقار، وإرفاق المخططات الهندسية التي توضح نوع المظلة وموقعها وأبعادها ومواد بنائها يتم بعد ذلك دراسة الطلب والتأكد من توافقه مع الأنظمة، ومن ثم يُمنح التصريح إذا لم توجد أي ملاحظات فنية أو تخطيطية.

في بعض البلديات، يتم تقييم المظلات المقترحة بناءً على معايير مثل:

عدم التعدي على الأملاك العامة.

عدم التسبب في حجب الإضاءة أو التهوية عن المباني المجاورة.

الالتزام بالتصميم المعماري المعتمد للموقع.

الالتزام بمواد آمنة ولا تشكل خطورة على السلامة.

ما العقوبة عند المخالفة؟

القرار يحمل طابعًا إلزاميًا والمخالفون لن يُتركوا دون محاسبة بلدية كل منطقة أصبحت الآن تمتلك الحق الكامل في: