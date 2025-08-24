الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل اتحاد الصناعات المصرية تنظيم انتخابات الغرف الصناعية للعام 2025، حيث تبدأ الجولة الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية في 14 أكتوبر، يليها انتخابات غرفة التطوير العقاري يوم 15 أكتوبر، ثم غرفة الدعاية والإعلان في 16 أكتوبر، وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من الاتحاد.

اتحاد الصناعات يعلن جدول انتخابات الغرف الصناعية حتى نوفمبر 2025

وتستمر الانتخابات يوم 19 أكتوبر بانتخابات غرفة الصناعات الغذائية، تليها غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات يوم 20 أكتوبر، وغرفة دباغة الجلود يوم 21 أكتوبر، وصناعة السينما يوم 22 أكتوبر، بينما تجرى انتخابات الصناعات المعدنية يوم 23 أكتوبر، ومقدمي الرعاية الصحية يوم 26 أكتوبر.

وفي 27 أكتوبر، تُجرى انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يليها انتخابات غرف الحرف اليدوية يوم 28 أكتوبر، والصناعات الكيماوية يوم 29 أكتوبر، والجلود يوم 30 أكتوبر، على أن تستكمل باقي الغرف الصناعية انتخابات مجالس إداراتها خلال نوفمبر، وتختتم الجولة يوم 6 نوفمبر بانتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.

وأكدت مصادر مطلعة بالاتحاد أن الهدف من الجدول الانتخابي هو الانتهاء من تشكيل مجالس إدارات الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد قبل انطلاق الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نوفمبر 2025، لضمان تنظيم فعاليات الملتقى بمشاركة مجالس إدارية جديدة.

وتُجرى هذه الانتخابات استنادًا إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 2021، مع استمرار المجالس الحالية في مباشرة مهامها حتى انتهاء عملية تشكيل المجالس الجديدة، لضمان استقرار العمل الإداري والقطاع الصناعي خلال الفترة الانتقالية.