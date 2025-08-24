الرياض - كتبت رنا صلاح - ترأس وكيل محافظة محايل سعد بن راشد آل ناشع، صباح اليوم في مقر المحافظة، اجتماع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بحضور الجهات المعنية، وذلك لمتابعة أوضاع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة ومراكزها.

اجتماع طارئ في محايل لمتابعة الحالة المطرية وتعزيز جاهزية الجهات المعنية

وأكد آل ناشع على أهمية التواجد الميداني ومضاعفة الجهود من مختلف القطاعات، مشددًا على تسخير الكوادر البشرية والمعدات والآليات للتعامل مع أي طارئ، كما وجّه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، داعيًا جميع الجهات إلى رفع جاهزيتها بشكل مستمر ومتابعة الموقف أولاً بأول.

وشهدت محافظة محايل خلال الساعات الماضية هطول أمطار متتالية زادت حدتها مساء أمس، ما أدى إلى جريان السيول التي داهمت المدينة وتسببت في بعض الحوادث، وسجلت الحالة استنفارًا أمنيًا ومدنيًا وصحيًا كبيرًا للتعامل مع التطورات.