الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن ضبط (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد تورطهم في محاولة تهريب (160) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 160 كلجم من القات المخدر

وأكدت الجهات الأمنية حرصها على مكافحة تهريب وترويج المخدرات، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، وذلك عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني

وشددت الجهات المعنية على أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية تامة، ودون أدنى مسؤولية على المبلغ.