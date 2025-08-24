الرياض - كتبت رنا صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى الاستقلال

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الأوكراني، أعرب فيها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق دوام التقدم والازدهار.

تأتي هذه البرقيات في إطار ما توليه المملكة من حرص على تعزيز العلاقات الودية مع الدول الصديقة، ومشاركة الشعوب مناسباتها الوطنية تعبيرًا عن متانة الروابط الثنائية.

وتؤكد التهاني السعودية على استمرار الدعم المتبادل والعلاقات الإيجابية بين الرياض وكييف.