الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّه وزير التعليم، اليوم الأحد، رسالة إلى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن منظومة التعليم تجدد التزامها بقيم الانتماء الوطني والالتزام والتعاون، والتي يجسّدها شعار (#تعليمنا\_قيم).

وزير التعليم يرحب بالطلاب والمعلمين مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

وقال الوزير في كلمته: “أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، أرحب بكم مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عام تُجدّد فيه منظومة التعليم التزامها بقيم الانتماء الوطني والالتزام والتعاون، نُجسّدها في #تعليمنا\_قيم، ونتكامل فيه مع الأسرة والمجتمع لتفعيلها؛ لنجعل من هذا العام محطة إنجاز وتميّز.”

وأضاف أن الشراكة مع الأسرة والمجتمع تمثل ركيزة أساسية في تعزيز نجاح العملية التعليمية، مشددًا على أن العام الدراسي الحالي سيكون عامًا للمنجزات النوعية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتواكب تطلعات القيادة في بناء جيل مبدع وواعٍ.