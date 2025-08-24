الرياض - كتبت رنا صلاح - التحق 16,007 طالب وطالبة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” بالمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية لهذا العام، وذلك عبر جميع فروع الجمعية البالغ عددها 22 فرعًا في الرياض ومحافظاتها.

16 ألف طالب من أبناء “إنسان” يلتحقون بالمقاعد الدراسية في الرياض

وأوضحت الجمعية أنها بدأت الاستعداد مبكرًا لضمان التحاق الطلاب والطالبات بالفصول الدراسية، حيث تعمل على توفير الممكنات التعليمية ضمن برامج الرعاية التعليمية بهدف تحسين التحصيل الدراسي وتذليل الصعوبات، من خلال تأمين احتياجاتهم عبر مشروع الحقيبة المدرسية الذي يشمل الأدوات والقرطاسية، ويتم تمويله بإيداع المبلغ المخصص مباشرة في حسابات الأسر البنكية حفاظًا على كرامة اليتيم.

ويعد مشروع الحقيبة المدرسية من المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية مع بداية كل عام دراسي، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسيًا وإلحاق المتعثرين بدروس تقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإتاحة فرص الالتحاق ببرامج الابتعاث والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة بتخصصات تلبي متطلبات سوق العمل.

كما تعمل الجمعية على تأهيل الأبناء في مختلف المسارات التنموية لتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من الاستقلال والاكتفاء الذاتي، بما يسهم في تعزيز ثقتهم وطموحهم وفتح آفاق واسعة لهم في مجالات التعليم والعمل والإبداع.