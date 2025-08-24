الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في 15 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” المخصصة للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” التي تستهدف المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في 15 موقعًا بالمملكة

ففي منطقة القصيم بدأت الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في محافظة أبانات، وللرجال في مركز الفويلق بمحافظة البكيرية لمدة ثلاثة أيام، كما تقدم الخدمة في مركز أبا الورود بمحافظة الأسياح لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مدينة تدريب الأمن العام ببريدة، ويوم الخميس في مقر شركة أرامكو السعودية ببريدة.

وفي منطقة عسير توفر الوحدات خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الجهيفة بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز الحبيل بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للنساء في بيت الثقافة بمحافظة أحد رفيدة، ويوم الأربعاء للرجال في بلدية الواديين بالمحافظة.

كما تقدم الخدمات في منطقة مكة المكرمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال. وفي جازان تستمر الخدمة أسبوعًا كاملًا في مركز الحقو، فيما تقدم في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في أمانة منطقة الباحة للنساء لمدة يومين.

وتتيح الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل التالف، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الجهد على المستفيدين.