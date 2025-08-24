الرياض - كتبت رنا صلاح - أقيمت مساء أمس الليلة الثامنة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من المملكة ودول العالم، ويستمر حتى الاثنين المقبل.

بيع أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي بمبلغ 1.2 مليون ريال

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، حيث تم بيع ثلاثة صقور بمبلغ إجمالي بلغ 1.276 مليون ريال، إذ بيع الصقر الأول (جير شاهين فرخ) من مزرعة “جيف” الإنجليزية بمبلغ 28 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني (جير شاهين فرخ) من مزرعة “فالكون ميوز” الإنجليزية بمبلغ 48 ألف ريال.

واختتمت الليلة ببيع أغلى صقر في المزاد لهذا العام، وهو (جير بيور سوبر وايت) من مزرعة “آر إكس” الأمريكية، بمبلغ 1.2 مليون ريال، اشتراه محمد فهاد بن جخدب.

ويُعد المزاد منصة موثوقة تجمع نخبة الصقور في مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر، دعمًا لرؤية نادي الصقور السعودي في تطوير أساليب إنتاج الصقور ورعايتها وتعزيز الموروث الثقافي والاقتصادي.