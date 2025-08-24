الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مجموعة إيلاف، الرائدة في قطاع الضيافة بالمملكة، عن إطلاق مبادرة نوعية تحمل شعار *Go Green*، وذلك في فندقي جوديان رد سي مول بجدة، وجوديان العليا بالرياض، بهدف رفع الوعي بأهمية التشجير وتعزيز الاستدامة البيئية.

مجموعة إيلاف تطلق مبادرة Go Green لدعم الاستدامة البيئية

وأوضحت المجموعة أن المبادرة تأتي تماشيًا مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، حيث تعكس التزام فنادق إيلاف بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم مبادرات التشجير، وتشجيع المشاركة الفاعلة من موظفيها ونزلائها وأفراد المجتمع. كما أطلقت المجموعة بهذه المناسبة هاشتاق #جذور\_الترحيب عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولإضفاء طابع تفاعلي، أعدت فنادق جوديان المشاركة منصة تحمل شعار المبادرة، بحيث يساهم النزلاء والزوار في ملئه بالنباتات الخضراء حتى يكتمل الشعار، فيما وُجهت الدعوة إلى النزلاء للمشاركة عند تسجيل الدخول أو المغادرة، مع تقديم هدايا تذكارية خاصة لكل ضيف يشارك في النشاط.

يُذكر أن مجموعة إيلاف تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتدير وتشغل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقدم خدمات تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، مع اعتمادها على معايير الجودة والكفاءة وكوادر وطنية مدربة.