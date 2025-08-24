الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاعلًا مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبرع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بالدم دعمًا لأهداف الحملة.

أمير المدينة المنورة يتبرع بالدم دعمًا للحملة الوطنية

وأكد سموه أهمية المشاركة في هذه المبادرة الوطنية، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يمثل قيمة إنسانية كبرى تسهم في إنقاذ الأرواح، كما حث سكان المنطقة على الإسهام في تعزيز ثقافة التبرع وترسيخها في المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لنشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وضمان توفير الكميات اللازمة لدعم المستشفيات والمراكز الصحية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية وتحقيق أهداف الحملة.