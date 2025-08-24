الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل مطار الملك خالد الدولي في الرياض قائمة أفضل المطارات عالميًا، وفقًا لتصنيف حديث أصدرته شركة *AirHelp* الألمانية المتخصصة في خدمات تعويض المسافرين عن إلغاء أو تأخر الرحلات وحالات الحجز الزائد.

مطار الملك خالد الدولي يدخل قائمة أفضل مطارات العالم

وجاء التصنيف بعد دراسة شاملة واستطلاع موسع لتجارب نحو 13,500 مسافر من 58 دولة، شملت زيارات للمطارات بين 1 يونيو 2024 و31 مايو 2025، واعتمد على ثلاثة معايير رئيسية: الالتزام بمواعيد الرحلات، وخدمة العملاء، وتنوع خيارات الطعام والتسوق.

وتصدر مطار كيب تاون الدولي في جنوب أفريقيا القائمة بمتوسط تقييم 8.57 نقاط، يليه مطار حمد الدولي في الدوحة ثانيًا بمتوسط 8.52 نقاط، فيما حل مطار برازيليا – الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك في البرازيل رابعًا.

وشكّل دخول مطار الرياض للمرة الأولى ضمن قائمة الأفضل عالميًا تطورًا لافتًا، بعد قفزة تطويرية نوعية ضمن مشاريع رؤية السعودية 2030 شملت تحديث البنية التحتية وتوسيع الخدمات وتحسين تجربة المسافرين، ما عزز من تنافسيته إقليميًا وعالميًا.

ويُذكر أن مطار الملك خالد الدولي افتُتح عام 1983، ويمتد على مساحة تقارب 375 كيلومترًا مربعًا، ويضم خمسة مبانٍ للركاب (تم تشغيل أربعة منها)، ومدرجين متوازيين بطول 4,260 مترًا لكل منهما، إضافة إلى مسجد يتسع لأكثر من خمسة آلاف مصلٍّ ومرافق حديثة متنوعة.