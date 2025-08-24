الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها مساء اليوم هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدفق سيول قوية في عدد من المواقع وتأثر بعض الشوارع بكميات كبيرة من المياه.

أمطار غزيرة تتسبب في سيول جارفة بمحايل عسير

وتابع وكيل محافظة محايل، سعد بن راشد آل ناشع، الحالة المطرية ميدانيًا، حيث وقف على المواقع المتضررة برفقة رئيس بلدية محايل أحمد بن عامر العربي وعدد من مديري الإدارات الحكومية، كما وجه بسرعة معالجة القنوات وإيجاد حلول عاجلة تحول دون تكرار تراكم المياه مستقبلًا.

وخلال الجولة، تسببت السيول المنقولة من وادي الحماطة ووادي الناظر في دخول كميات كبيرة من المياه إلى بعض الشوارع، وهو ما استدعى متابعة عاجلة من الجهات المختصة لإزالة الأضرار وضمان انسيابية الحركة المرورية.

ولا تزال الأمطار الغزيرة مستمرة على المحافظة ومراكزها حتى ساعة إعداد هذا الخبر، فيما شدد الدفاع المدني على أهمية أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات المعلنة حفاظًا على سلامة الجميع.