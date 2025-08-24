الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل، عمر بن هجّاد الغامدي، بسرعة معالجة طلبات النقل بين المدارس خلال يوم عمل واحد فقط، على أن تتم العملية عبر نظام “نور” من خلال حساب ولي الأمر أو مدير المدرسة دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التعليم.

تعليم حائل يوجّه بسرعة إنجاز طلبات النقل بين المدارس خلال يوم واحد

وشدّد “الغامدي” على عدم رفض أي طلب نقل إلا بمسوغات نظامية أو مبررات معتمدة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين المدارس كافة لتيسير إجراءات القبول، ومساندة أولياء الأمور في معالجة أي مشكلات قد تواجههم أثناء تقديم الطلبات.

كما أصدر توجيهًا لإدارة التطوير والتحول، ممثلة في قسم التخطيط بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بضرورة تحديث أي مستجدات تتعلق بنظام القبول بشكل فوري، وإرسالها إلى المدارس عبر البريد الإلكتروني لضمان سرعة التواصل ودقة التنفيذ.

تأتي هذه التوجيهات في إطار تحسين الخدمات التعليمية وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور والطلاب.