الرياض - كتبت رنا صلاح - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، فيما يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، ونجران، مع تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات.

أمطار رعدية غزيرة متوقعة على عدة مناطق بالمملكة اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، فيما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج قد تصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية.

وبيّن التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.