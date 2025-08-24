الرياض - كتبت رنا صلاح - انتظم طلاب وطالبات التعليم العام اليوم في 11 منطقة تعليمية ومحافظة الأحساء بمقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 1447هـ، فيما ستنطلق الدراسة مطلع الأسبوع القادم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف وفق التقويم الدراسي المعتمد.

انطلاق العام الدراسي الجديد بانتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت وزارة التعليم أن العام الدراسي الجديد يشهد التحاق أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في 32 ألف مدرسة منتشرة بجميع مناطق المملكة، ويشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، ضمن خطة تستهدف تعزيز جودة التعليم وتطبيق أحدث الممارسات التربوية وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت مدارس البنين والبنات برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب منذ اليوم الأول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث انتظم في تعليم الرياض أكثر من مليوني و840 ألف طالب وطالبة موزعين على 6.873 مدرسة، وفي تعليم الشرقية أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وفي القصيم أكثر من 320 ألف طالب وطالبة في 2103 مدارس، بينما التحق في تعليم تبوك 211.372 طالبًا وطالبة عبر 1209 مدارس.

كما استقبلت 426 مدرسة بالحدود الشمالية أكثر من 100.500 طالب وطالبة، و180 ألف طالب وطالبة في 1300 مدرسة بحائل، و168.494 طالبًا وطالبة في 937 مدرسة بالجوف، و351.535 طالبًا وطالبة في 2556 مدرسة بجازان، إضافة إلى أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في 760 مدرسة بالباحة.

ونظرًا للحالة المطرية في عسير جرى تحويل الدراسة عن بُعد لـ525.595 طالبًا وطالبة، وكذلك في نجران لـ183.302 طالب وطالبة.