الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة اليوم الأحد تعليق التدريب الحضوري في جميع منشآتها التدريبية بالسراة وتهامة، وذلك بناءً على التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني في الباحة وتحويله عن بعد

وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، حيث تقرر تحويل التدريب إلى نمط “عن بعد” للفترة الصباحية والمسائية، ويشمل ذلك برامج الدبلوم والبكالوريوس بالإضافة إلى معاهد التدريب الأهلية في المنطقة.

وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار العملية التدريبية دون انقطاع، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة عند صدور تنبيهات جوية رسمية من الجهات المختصة.

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المتدربين ومنسوبيها.