الرياض - كتبت رنا صلاح - باشرت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة صباح اليوم الأحد مهامها الميدانية تزامنًا مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث كثّفت تواجدها أمام المدارس لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية السير وتأمين عبور الطلاب والطالبات بسلام إلى مدارسهم.

المرور يكثف جهوده الميدانية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وأوضح “المرور السعودي” عبر حسابه الرسمي أنه تم توثيق مشاهد مباشرة لرجال المرور وهم ينظمون حركة السير في الشوارع المحيطة بالمدارس، ويوجهون أولياء الأمور، إضافة إلى مرافقة الطلاب أثناء عبورهم الطرقات بشكل آمن وسلس.

وأظهرت صور نشرها الحساب جاهزية الفرق الميدانية في مختلف المدن، مؤكدة تعزيز إجراءات السلامة المرورية في محيط المنشآت التعليمية، وذلك ضمن حملة توعوية تستهدف توفير بيئة آمنة للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مرورية متكاملة أعدتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتعليمية، بهدف تسهيل حركة تنقل الطلاب والكوادر التعليمية وتفادي أي اختناقات أو حوادث مرورية في أوقات الذروة.

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ خططها الميدانية لدعم السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي.