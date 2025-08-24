الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، مما يتيح للراغبين في شراء اللوحات المشاركة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور المباشر.

المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر

وأوضحت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى يوم غد الاثنين 25 أغسطس، مشيرة إلى أن خطوات المشاركة تتم عبر أربع مراحل بسيطة، تبدأ بالدخول على منصة “أبشر”، ثم اختيار تبويب “خدماتي”، ومنه اختيار “المرور”، وصولًا إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

وأكدت “المرور” أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الخدمات للمستفيدين عبر المنصات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف التعاملات المرورية.

تواصل الإدارة العامة للمرور تقديم خدماتها الإلكترونية عبر “أبشر” لتسهيل الوصول إلى المستفيدين.