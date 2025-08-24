الرياض - كتبت رنا صلاح - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية، تشمل محافظة العديد والهجر والمراكز التابعة لها، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 47 و48 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل إلى 48 درجة

وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ من الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 4 مساءً بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن الموجة تأتي ضمن الحالات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال فصل الصيف.

وأكد المركز أهمية متابعة التحديثات الصادرة عبر منصاته الرسمية، والالتزام بالإرشادات الوقائية لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا على الفئات الأكثر تأثرًا مثل كبار السن والأطفال والعمال في الأماكن المكشوفة.