إيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي الدعم السكني عن أغسطس

الرياض - كتبت رنا صلاح - أودع صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد مليارًا واثنين وأربعين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر أغسطس 2025، ضمن برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي الدعم لشهر أغسطس خُصص لتغطية أرباح عقود المستفيدين من برامج الدعم السكني، في إطار تمكين الأسر السعودية من تملّك المساكن، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الصندوق استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بهدف تسهيل رحلة التملّك وتعزيز فرص الحصول على السكن وفق الخيارات المتاحة، وتقديم أفضل التوصيات التمويلية التي تلائم احتياجات المستفيدين.

وأشار الصندوق إلى أن خدمات برامج الدعم السكني متاحة إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من تصميم الدعم السكني والحصول على توصيات تمويلية وسكنية مناسبة.