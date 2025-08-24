الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البرنامج عن إيقاف صرف الدعم الشهري لعدد من المستفيدين بدءاً من دفعة سبتمبر 2025، وذلك بسبب عدم التزامهم بتحديث عقود الإيجار الخاصة بهم عبر منصة إيجار، المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين المستفيدين، وفتح الباب لتساؤلات حول تفاصيله وآثاره العملية على الأسر السعودية فخصان بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار رسمي بإيقاف دعم حساب المواطن ابتداءً من الشهر القادم لهؤلاء!

البرنامج أوضح بشكل صريح أن السبب الرئيس لتعليق الدعم هو عدم إرفاق أو تحديث عقود الإيجار السكنية في المنصة الرسمية إيجار، حيث يشترط البرنامج أن يكون لدى المستفيد عقد موثق وساري باسم رب الأسرة أو المستفيد الأساسي.

الخطوة لا تأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق أن وجه البرنامج رسائل تنبيهية متكررة عبر الهواتف المسجلة في النظام، مطالباً المستفيدين بسرعة تحديث بيانات السكن، إلا أن بعضهم لم يستجب حتى الآن.

الوزارة ترى أن التوثيق الإلكتروني يعزز المصداقية والشفافية، ويمنع أي محاولات للحصول على الدعم دون استحقاق فعلي، خصوصاً في ظل زيادة الأعداد المستفيدة وضرورة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.

من هم المستفيدون المتأثرون؟

بحسب ما ورد في توضيحات البرنامج، فإن الفئات التي ستتأثر بهذا الإجراء تشمل:

الأسر أو الأفراد الذين يقيمون في مساكن مستأجرة دون وجود عقد إيجار إلكتروني.

المستفيدين الذين انتهت صلاحية عقودهم ولم يتم تجديدها.

من تجاهلوا تحديث بياناتهم رغم تلقيهم رسائل تنبيهية متكررة.

وبناءً عليه فإن أي مستفيد لم يُكمل تحديث بياناته قبل نهاية أغسطس 2025 سيتم تعليق صرف الدعم له ابتداءً من دفعة سبتمبر، على أن يُعاد الصرف فقط بعد إرفاق عقد إيجار ساري ومعتمد.

هل هناك تعويض عن الأشهر المتوقفة؟

أوضح البرنامج أن الدعم لن يُصرف بأثر رجعي للأشهر التي يتم فيها التعليق، ما لم يقم المستفيد بتقديم اعتراض رسمي خلال المدة المحددة وقُبل الاعتراض بعد المراجعة وهذا يعني أن التأخير في التحديث قد يترتب عليه خسارة فعلية للدعم المالي عن أشهر معينة، وهو ما يجعل الالتزام بالتحديث في المواعيد المحددة أمراً في غاية الأهمية.

قيمة الدعم وأهمية تحديث البيانات

برنامج حساب المواطن يعتمد على معايير دقيقة في احتساب قيمة الدعم، حيث يحصل رب الأسرة على مبلغ أساسي، يضاف إليه مبالغ إضافية للتابعين سواء كانوا أطفالاً أو بالغين.

المستفيد الفرد المستقل يحصل في المتوسط على نحو 720 ريالاً شهرياً.

بينما قد تصل قيمة الدعم للأسر الكبيرة إلى 2000 ريال وأكثر، تبعاً لعدد الأفراد والدخل الإجمالي.

لماذا يشترط البرنامج عقد إيجار موثق؟

منصة إيجار ليست مجرد أداة لتوثيق العقود، بل هي جزء من منظومة إصلاح شاملة أطلقتها الدولة لتنظيم سوق العقار والإيجارات.