الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الإدارة العامة للمرور أن التزام سائقي الشاحنات بالأنظمة المرورية يسهم بشكل مباشر في تعزيز مستويات السلامة على الطرق وحماية مستخدميها، مشيرة إلى أن تطبيق التعليمات يمثل مسؤولية مشتركة بين السائقين والجهات الرقابية.

“المرور”: التزام سائقي الشاحنات يعزز السلامة المرورية ويحمي مستخدمي الطرق

وأوضحت الإدارة أن من أبرز الاشتراطات المفروضة على الشاحنات الالتزام بالأوقات المحددة لدخول المدن أو الخروج منها، والامتناع عن نقل الركاب على متنها، إضافة إلى إحكام تغطية الحمولة المنقولة منعًا لتطايرها أو تساقطها أثناء السير.

كما شددت على أهمية التزام السائقين بالمسار الأيمن في الطرق متعددة المسارات، ووضع إشارات عاكسة خلف الشاحنة عند التوقف ليلاً، لضمان تنبيه بقية السائقين وتفادي وقوع الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بهذه الضوابط يشكل خط دفاع أساسيًا للحد من المخاطر المرتبطة بسير الشاحنات، ويعزز الانضباط المروري ويحقق أعلى معايير السلامة العامة على الطرق.