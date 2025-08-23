أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى مدارس المملكة غدًا

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة للعودة إلى مقاعد الدراسة غدًا الأحد مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1447 – 1448هـ، وسط جاهزية تشغيلية شاملة تعكس حرص وزارة التعليم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الوزارة استكمال خططها التشغيلية عبر تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا بقيمة 920 مليون ريال، وصيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي وما يزيد على 884 ألف وحدة تكييف بتكلفة تجاوزت ملياري ريال، إضافة إلى ترميم وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي بكلفة 782 مليون ريال، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق وتحسين جودة البيئة المدرسية.

كما أنجزت الوزارة أعمال الصيانة والنظافة وتوزيع الكتب الدراسية في وقت قياسي، ووجهت المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، إلى جانب استكمال البرامج التدريبية للكوادر التعليمية والإدارية، وتعزيز المبادرات التقنية والتحول الرقمي في منظومة التعليم.

وفي التفاصيل الميدانية، يعود أكثر من 2.84 مليون طالب وطالبة في منطقة الرياض موزعين على 6873 مدرسة، وأكثر من 700 ألف في الشرقية، و320 ألفًا في القصيم يشرف عليهم 35 ألف معلم ومعلمة، فيما تستقبل مدارس عسير 525.595 طالبًا وطالبة، وتبوك 211.372، والحدود الشمالية أكثر من 100.500، وحائل أكثر من 180 ألفًا، والجوف 168.494، وجازان 351.535، ونجران 183.302، والباحة أكثر من 80 ألفًا.