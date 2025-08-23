الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق جانيين من الجنسية الإثيوبية في منطقة نجران، وذلك بعد إدانتهم بتهريب مادة الحشيش المخدر إلى المملكة.

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مهربي مخدرات في نجران

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجانيين هما محمد سلطان قوجم، وحزام أحمد سراج جمال، حيث تم القبض عليهما من قبل الجهات الأمنية، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمة تهريب المخدرات، وأحيل ملفهما إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.

وأضاف البيان أن الحكم جرى تأييده من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وصدر بشأنه أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت 29 / 2 / 1447هـ الموافق 23 / 8 / 2025م في منطقة نجران.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على حماية المجتمع من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات بحق مهربيها ومروجيها لما تسببه من مخاطر على الأرواح والنشء والفرد والمجتمع، محذرة في الوقت نفسه من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يسعى للإفساد بتهريب أو ترويج المخدرات.