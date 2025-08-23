الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل زيارة رسمية إلى نيوزيلندا التقى خلالها بعدد من المسؤولين وقادة القطاع الصحي، حيث جرى بحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية واستكشاف الفرص الواعدة بين البلدين.

وزير الصحة يختتم زيارة رسمية إلى نيوزيلندا لتعزيز التعاون الصحي

وخلال الزيارة، اجتمع الجلاجل مع وزير الصحة النفسية النيوزيلندي مات دوسي، الذي يُعد أول وزير يُعيَّن لهذا الملف في بلاده، كما التقى الوفد السعودي المرافق مع قيادات هيئة الصحة العامة في نيوزيلندا، وتمت مناقشة برامج الصحة النفسية الرقمية وتجربة المملكة في خدمة ملايين المستفيدين.

كما تطرقت الاجتماعات إلى التكامل بين مستشفى “صحة” الافتراضي في المملكة، الذي يُعد الأكبر عالميًا، ومنظومة التطبيب عن بُعد في نيوزيلندا، إضافة إلى بحث تطوير نماذج الرعاية الصحية المعتمدة على التقنيات الحديثة، وسبل دمج الممارسات الصحية التقليدية المستندة إلى الأدلة العلمية ضمن المنظومات الحديثة، ومناقشة تنمية الكوادر وتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية عبر تبادل الخبرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاع الصحي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث سبق أن اختتم الوزير هذا الأسبوع زيارة رسمية إلى أستراليا لتعزيز التعاون الصحي في منطقة أوقيانوسيا.