الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في منطقة نجران، وذلك بتهمة ترويجهما مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الحشيش في نجران

وأوضحت المديرية في بيانها أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بهذه الجرائم، وذلك عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية (995)، إضافة إلى البريد الإلكتروني(mailto:[email protected]).

وأكدت أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في دعم الجهود الأمنية للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

وتستمر الجهات المختصة في متابعة وضبط كل من يثبت تورطه في جرائم المخدرات بمختلف مناطق المملكة.