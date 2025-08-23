والرياض - كتبت رنا صلاح - جّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين في المنطقة، وذلك بعد أن رفعت الهيئة العامة للترفيه ملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية المقامة فيهما، مؤكدة أن بعض الاشتراطات لم يتم الالتزام بها بما قد يشكل خطورة على الزوار.

نائب أمير الرياض يوجّه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لاعتبارات السلامة

وأكد نائب أمير المنطقة في برقية رسمية موجهة إلى مدير شرطة الرياض أن أمن وسلامة مرتادي الفعاليات الترفيهية يمثلان أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية من قِبل الجهات المختصة على جميع الفعاليات المقامة في المنطقة، والتأكد من مطابقة الألعاب الهوائية وغيرها من الأنشطة الترفيهية لكافة متطلبات السلامة والضوابط النظامية المعتمدة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص إمارة منطقة الرياض والجهات المعنية على تعزيز معايير السلامة في قطاع الترفيه، وضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة للعائلات والزوار، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الترفيهي وتقديم أنشطة متنوعة تراعي أعلى معايير الجودة والأمان.

ويعكس القرار التزام الجهات الرسمية بمراقبة الأنشطة الترفيهية بشكل مستمر، وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، ومنع أي مخالفات قد تهدد استقرار واستمتاع الجمهور.