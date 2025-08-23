الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن ملامح نهاية الصيف في الجزيرة العربية تبدأ مع فجر 24 أغسطس من كل عام، حيث يُرصد في الأفق الجنوبي نجم سهيل بلمعانه الأبيض المائل للصفرة، وهو تقليديًا من العلامات التي كان ينتظرها سكان المنطقة منذ القدم.

ظهور نجم سهيل فجر 24 أغسطس علامة على اقتراب نهاية الصيف

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة إن العرب قديمًا اعتبروا ظهور سهيل بشارة خير، لتزامنه مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، وقصر النهار تدريجيًا، وانخفاض درجات الحرارة آخر الليل، في الوقت الذي تبدأ فيه الشمس رحلتها جنوبًا بعد عموديتها في ذروة الصيف.

وبيّن أن سهيل، أو “كانوبس” في التسمية العالمية، يُعد ثاني ألمع نجم في السماء بعد الشعرى اليمانية، ويبعد عن الأرض نحو 313 سنة ضوئية، وينتمي إلى كوكبة القاعدة الجنوبية، لافتًا إلى أن ظهوره لا يؤثر علميًا في أحوال الطقس، بل يمثل إشارة فلكية متزامنة مع التغيرات المناخية الطبيعية الناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، ليكون بمثابة “ساعة كونية” تشير إلى اقتراب الاعتدال الخريفي.

وأشار أبو زاهرة إلى أن سهيل يُرصد فقط في المناطق الواقعة جنوب دائرة عرض 33 درجة شمالًا، بما في ذلك جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها وبعض مناطق شمال أفريقيا، فيما يتعذر رصده في شمال الجزيرة العربية ودول الشام لبقائه تحت الأفق طوال العام.

ويذكر أن ظهور سهيل ارتبط في الثقافة الشعبية بالأمثال والأشعار والتقويم الزراعي، حيث عُدَّ علامة لبداية مواسم الهجرة وزراعة محاصيل معينة.