الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت محافظة الخبر خلال الأيام الماضية حادثة صحية أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين والمقيمين، بعد أن أقدمت الجهات الرقابية على إغلاق أحد فروع المطاعم الشهيرة، إثر تسجيل حالات تسمم غذائي بين عدد من مرتاديه وعلى الرغم من أن حالة المرضى وُصفت بالمستقرة، فإن الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف سلامة الغذاء، وأهمية تشديد الرقابة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف قهعضح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عااجل: إغلاق أشهر مطعم في السعودية لهذا السبب الخطير!!

الجهات الرقابية، وبالتحديد الفرق التابعة للبلدية والجهات الصحية، سارعت فور تلقي بلاغات عن حالات التسمم إلى التحقيق في الواقعة، وإجراء الفحوصات اللازمة على العينات الغذائية وبحسب ما تضمنه البيان الرسمي، فإن المطعم ارتكب مخالفات عدة تتعلق بجودة الأطعمة وطرق التحضير، إضافة إلى عدم التزام بعض العاملين بالاشتراطات الصحية والملابس المخصصة للعمل داخل المطابخ، فضلاً عن ملاحظات خطيرة تتعلق بظروف التخزين. وبناءً على ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المطعم لمدة ثلاثين يوماً، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين، ومنح الجهة المشغلة فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل السماح لها بالعودة للعمل مجدداً.

سلامة الغذاء.. قضية لا تحتمل التهاون

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها في المملكة، لكنها تحمل دلالات مهمة حول ضرورة الالتزام بمعايير سلامة الغذاء، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف، ما يجعل الأطعمة أكثر عرضة للفساد، إذا لم تُحفظ وتُجهز وفق الاشتراطات الصحية الصارمة. وتشير الدراسات إلى أن التسمم الغذائي غالباً ما ينتج عن بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، التي تتكاثر بسرعة في الأطعمة سريعة التلف، مثل السلطات والشاورما وهو ما أكدته أخصائية التغذية جواهر العبدالله، التي شددت على أن ترك الشاورما لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة، يُعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا، ويضاعف احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي.

دور الرقابة البلدية والصحية

الجهات الرقابية في المنطقة الشرقية أوضحت أن هذه الحادثة جاءت في إطار حملة رقابية مكثفة تستهدف المنشآت الغذائية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، والحد من المخاطر المحتملة على صحة المستهلكين وتشمل هذه الحملات التفتيش الدوري، توعية العاملين بأهمية النظافة، ومنع تحضير بعض المنتجات كالصلصات داخل المطاعم، إلا في حال كانت مطابقة تماماً للاشتراطات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج شامل تسعى من خلاله وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة الصحة إلى رفع مستوى الأمان الغذائي، وحماية المجتمع من أي تجاوزات قد تعرض الصحة العامة للخطر.

ردود فعل المجتمع

انتشرت أنباء إغلاق المطعم بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعددت ردود الفعل بين المواطنين فبينما أبدى البعض ارتياحهم لصرامة الرقابة وشفافيتها في التعامل مع الحوادث، اعتبر آخرون أن مثل هذه الأحداث تهز الثقة في بعض العلامات التجارية الشهيرة، وتجعل المستهلك أكثر حذراً في اختياراته. اللافت أن المطعم المعني يتمتع بسمعة واسعة ولديه عدة فروع في المنطقة الشرقية، وهو ما جعل الخبر محط اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع، خصوصاً أن الكثيرين اعتادوا على ارتياده بشكل مستمر.