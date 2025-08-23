الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير الرسمية أحاديث واسعة حول خبر مثير للجدل، مفاده أن مستفيدي الدفعة 45 من برنامج الضمان الاجتماعي المطور سيحصلون على زيادة مالية استثنائية قدرها 550 ريالاً سعودياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي وبين مؤيد ومشكك أصبح هذا الخبر حديث الساعة، الأمر الذي دفع الكثير من الأسر المستفيدة إلى البحث عن الحقيقة والتأكد من صحة هذه المعلومة التي تمثل لهم أمراً حيوياً يرتبط بلقمة العيش والاستقرار المالي هخخخي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة 550 ريال لرواتب الضمان الاجتماعي .. مفاجأة للمستفيدين بمناسبة اليوم الوطني

برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعد أحد أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقته الحكومة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع جودة الحياة وتوفير الدعم المستدام للفئات الأشد حاجة.

يعتمد البرنامج على آليات دقيقة لتحديد المستحقين، أبرزها:

مستوى دخل الأسرة الشهري.

عدد أفراد الأسرة وحالتهم الصحية والتعليمية.

مدى امتلاك أصول أو عقارات أو مصادر دخل إضافية.

ما حقيقة الزيادة المزعومة بمقدار 550 ريال؟

الحديث عن صرف مبلغ إضافي بمقدار 550 ريالاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي لم يخرج من أي مصدر رسمي. فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المخولة بالإعلان عن أي تحديثات في برامج الدعم، لم تُصدر حتى الآن أي بيان أو قرار يثبت وجود هذه الزيادة.

ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لا يتجاوز كونه شائعات أو محاولات لجذب الانتباه ونشر أخبار غير موثوقة وقد تكرر هذا السيناريو في مناسبات سابقة، حيث تنتشر أخبار عن زيادات أو مكافآت استثنائية للمستفيدين، لتتضح لاحقاً أنها غير صحيحة.

كيف يمكن التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي؟

لتفادي الوقوع في فخ الأخبار المغلوطة هناك طرق محددة وموثوقة يجب اتباعها عند البحث عن أي معلومة تخص الرواتب أو المستحقات:

الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

هو المصدر الأول والأكثر دقة لأي تحديثات.

جميع القرارات المتعلقة بالدعم تنشر عبر بيانات رسمية واضحة.

الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

الوزارة تنشر بانتظام الأخبار المهمة عبر تويتر وفيسبوك.

متابعة هذه الحسابات يضمن الحصول على المعلومة من مصدرها المباشر.

التواصل مع مركز خدمة العملاء: