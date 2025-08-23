الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب آلاف الأسر في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية يوم الأحد القادم، وهو الموعد المحدد لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، حيث يمثل هذا الدعم واحدًا من أهم برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية ويأتي البرنامج في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع قاعدة تملك المساكن بين المواطنين ااعخق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

آلاف الأسر على موعد مع صرف الدعم السكني في هذا التاريخ في السعودية

برنامج الدعم السكني ليس مجرد تحويل مالي يصل إلى حساب المستفيد، بل هو مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكن ملائم يلبي احتياجاتهم ويشمل الدعم خيارات متنوعة مثل القروض المدعومة الأرباح، الوحدات السكنية الجاهزة، الأراضي السكنية، إضافة إلى حلول مبتكرة في التمويل العقاري تتوافق مع قدرات مختلف الفئات المستحقة.

ويتميز البرنامج بمرونته، إذ لا يفرض خيارًا واحدًا على الجميع، بل يتيح للمستفيد حرية الاختيار بين عدة مسارات بما يتناسب مع وضعه المالي والاجتماعي وهذا التنوع في الحلول يعكس حرص الدولة على تلبية مختلف الشرائح، من الأسر صغيرة العدد إلى الأسر الكبيرة، ومن ذوي الدخل المحدود إلى متوسطي الدخل.

موعد الإيداع المنتظر

حددت الوزارة يوم الأحد القادم ليكون الموعد الرسمي لإيداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2025 في حسابات المستفيدين البنكية المسجلة في النظام عملية الإيداع تتم بشكل منتظم شهريًا، إلا أن أهميتها تكمن في ارتباطها المباشر بقدرة الأسر على الإيفاء بالتزاماتها المالية المتعلقة بالسكن، مثل سداد الأقساط أو استكمال الدفعات الخاصة بالشراء أو البناء.

هذا الانتظام في الصرف يبعث على الطمأنينة لدى المواطنين ويؤكد جدية الحكومة في الالتزام بتعهداتها تجاه برامج الدعم الاجتماعي والإسكاني، مما يعزز الثقة بين الدولة والمستفيدين.

أهمية الدعم السكني للأسر

السكن يعتبر من أبرز مقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي، ولذلك فإن توفير دعم مالي شهري أو تمويل مناسب يساعد بشكل مباشر في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وهو أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأسر التي تحصل على هذا الدعم تجد نفسها قادرة على مواجهة أعباء التكاليف الباهظة في السوق العقاري، سواء من حيث أسعار الأراضي أو قيمة البناء أو تكاليف التمويل كما أن الدعم يسهم في تقليل الفجوة بين دخل الأسرة ومتطلباتها السكنية، ما يضمن حياة أكثر استقرارًا وكرامة.

آلية الحصول على الدعم

الحصول على الدعم السكني ليس عملية عشوائية، بل يخضع لضوابط ومعايير دقيقة تضمن وصول المساعدة إلى الفئات المستحقة تشمل هذه المعايير:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 25 عامًا (إلا في حالات خاصة مثل الأرامل والمطلقات).

ألا يكون قد سبق له أو لأي فرد من أسرته امتلاك مسكن مناسب خلال السنوات الخمس الماضية.

أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل المملكة.

أرقام وإحصاءات

منذ انطلاق البرنامج، استفادت مئات الآلاف من الأسر السعودية من الدعم السكني بمختلف أنواعه وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة تملك المساكن في المملكة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، لتقترب من المستهدف المعلن وهو وصول نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.

إيداع الدعم الشهري يمثل حلقة أساسية في هذه المنظومة، فهو يضمن استمرارية الدعم ويعطي الأسر القدرة على التخطيط المالي طويل المدى، سواء لبناء مسكن أو لشراء وحدة جاهزة.