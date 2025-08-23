الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني عن توقعات مناخية مثيرة للانتباه تشهدها المملكة العربية السعودية ووفقًا للنماذج المناخية الحديثة، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطارًا متفرقة خلال اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين، تليها موجة باردة قطبية جديدة تضرب أجزاء واسعة من البلاد عهفتش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار بـ7 مناطق و"موجة البرد الـ4" تتهيأ.. طقس الـ72 ساعة في قراءة لـ"الحصيني"

في تحليله للحالة الجوية أوضح الحصيني أن المناطق التي يُتوقع أن تشهد هطولات مطرية تشمل الباحة، عسير، جازان، أقصى شمال وغرب منطقة الرياض، بالإضافة إلى الصمان وشمال الشرقية وجنوب مكة المكرمة وأشار إلى أن هذه الأمطار ستكون متفرقة ومصحوبة بزيادة في معدلات الدفء على معظم المناطق، باستثناء المناطق الشمالية التي ستظل أقل حرارة.

موجة برد قطبية رابعة

أما عن توقعات الأيام القادمة فقد أفاد الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بأنه ابتداءً من يوم الثلاثاء، ستتعرض المملكة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهذه الموجة الباردة تُعتبر الرابعة من نوعها هذا الموسم، ومن المتوقع أن تكون قطبية وقوية، مما يزيد من برودة الأجواء في معظم المناطق، خاصة الشمالية.

تحذيرات واستعدادات

مع هذه التغيرات المناخية المرتقبة ينصح الخبراء المواطنين والمقيمين بالاستعداد الجيد لموجة البرد القادمة، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا وتشمل التوصيات ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، الحذر أثناء القيادة في المناطق الممطرة، واتخاذ التدابير اللازمة لتدفئة المنازل.