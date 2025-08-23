الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج لعام 1446 هـ أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن السماح لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية بأداء فريضة الحج، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة تضمن تنظيم وسلامة الحجاج عغنزح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تسمح رسميًا لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية بأداء مناسك الحج لعام 1446 وفقًا لشروط محددة

استجابة لرغبات العديد من المقيمين والمواطنين في استضافة ذويهم لأداء مناسك الحج، قررت الوزارة تمكين حاملي تأشيرات الزيارة العائلية من الحصول على تصاريح رسمية لأداء الفريضة ويشترط لذلك التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع تقديم كافة المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات الصحية والتنظيمية المعتمدة.

شروط الحصول على تصريح الحج

يتعين على الراغبين في أداء الحج التسجيل عبر المنصة الرسمية لوزارة الحج والعمرة، واتباع الخطوات المحددة لإتمام عملية التسجيل.

الالتزام بالإجراءات الصحية يشمل ذلك الحصول على التطعيمات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لضمان سلامة الحجاج.

يجب على الحجاج الالتزام بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بما في ذلك مواعيد وأماكن التجمع والتنقل داخل المشاعر المقدسة.

خطوات التسجيل عبر المسار الإلكتروني

الدخول إلى منصة وزارة الحج والعمرة والاطلاع على البرامج المتاحة.

تحديد البرنامج الذي يتوافق مع احتياجات الحاج وإمكانياته.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة بدقة.

إتمام عملية الدفع الإلكتروني لتأكيد الحجز.

تلقي رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تتضمن تفاصيل الحجز.

أهمية الحصول على تصريح رسمي

تشدد وزارة الحج والعمرة على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج، وذلك لضمان: