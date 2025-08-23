الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم الأحد 2 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية والمحلية . ويأتي هذا الانخفاض بينما يواصل المستثمرون متابعة تحركات المعدن الأصفر لاتخاذ قرارات استثمارية محسوبة تعكس المستجدات الاقتصادية ندعزل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

انخفاض تاريخي لأسعار الذهب في السعودية أسعد قلوب الجميع .. تعرف على سعر الجرام وأسباب الهبوط المفاجئ اليوم

أصدر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرًا دوريًا يتناول تطورات أسعار الذهب عالميًا، ويُعتبر هذا التقرير مصدرًا مهمًا للمستثمرين والمتداولين لفهم الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتحليل تأثيرها على أسعار الذهب في السوق السعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية – الأحد 2 يونيو 2025

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في السعودية بمختلف العيارات، مع المقابل بالدولار الأمريكي:

عيار 24: 366.30 ريال سعودي – 97.68 دولار أمريكي

366.30 ريال سعودي – 97.68 دولار أمريكي عيار 22: 335.77 ريال سعودي – 89.54 دولار أمريكي

335.77 ريال سعودي – 89.54 دولار أمريكي عيار 21: 320.51 ريال سعودي – 85.47 دولار أمريكي

320.51 ريال سعودي – 85.47 دولار أمريكي عيار 18: 274.72 ريال سعودي – 73.26 دولار أمريكي

274.72 ريال سعودي – 73.26 دولار أمريكي عيار 14: 213.67 ريال سعودي – 56.98 دولار أمريكي

أسعار أونصة الذهب في السوق السعودي

سعر أونصة الذهب للبيع: 11,393.03 ريال سعودي – 3,038.14 دولار أمريكي

11,393.03 ريال سعودي – 3,038.14 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب للشراء: 11,396.78 ريال سعودي – 3,039.14 دولار أمريكي

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم

تُعتبر السبائك الذهبية خيارًا استثماريًا طويل الأمد للكثير من المستثمرين في المملكة، وفيما يلي أسعار أبرز السبائك الذهبية:

سبيكة 1 جرام: 402.92 ريال سعودي – 107.45 دولار أمريكي

402.92 ريال سعودي – 107.45 دولار أمريكي سبيكة 2.5 جرام: 961.52 ريال سعودي – 256.41 دولار أمريكي

961.52 ريال سعودي – 256.41 دولار أمريكي سبيكة 5 جرام: 1,904.73 ريال سعودي – 507.93 دولار أمريكي

أهمية متابعة أسعار الذهب في السعودية

تُعد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يعكس أداء الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات والأزمات المالية. وتُشكل التغيرات في السعر عاملاً حاسمًا في قرارات البيع والشراء، كما توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لضمان استقرار رأس المال.