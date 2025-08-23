الرياض - كتبت رنا صلاح - رؤية السعودية لجذب المقيمين والمستثمرين ظظحغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

السعودية تعلن عن أرخص إقامة دائمة رسومها 4 الاف ريال فقط !!

أعلنت الحكومة السعودية عن تعديلات جديدة في نظام الإقامة الدائمة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة مثالية للاستقرار والاستثمار . تهدف هذه التغييرات إلى تيسير إجراءات الحصول على الإقامة وتشجيع الأفراد والمستثمرين على اختيار المملكة كمقر دائم لهم.

تكلفة الإقامة الدائمة: خيارات ميسرة

كشفت السلطات عن تحديثات في رسوم الإقامة الدائمة بدءًا من عام 2024، حيث أصبحت تكلفة الإقامة الدائمة لمدة عام واحد 100,000 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط لتسهيل الوصول إلى هذا الخيار لعدد أكبر من المستفيدين. أما بالنسبة للإقامة الدائمة غير المحدودة، فتبلغ تكلفتها 800,000 ريال سعودي تدفع مرة واحدة، مما يوفر لحاملها استقرارًا دائمًا دون الحاجة إلى تجديد.

شروط التقديم على الإقامة الدائمة

حددت السلطات السعودية مجموعة من شروط الحصول على الإقامة الدائمة لضمان استيفاء المتقدمين للمعايير المطلوبة، وتشمل:

جواز سفر ساري المفعول.

العمر: 21 عامًا فأكثر.

اجتياز الفحوصات الطبية المعتمدة.

إثبات الدخل الشهري للمتقدم.

تُعد هذه الشروط بسيطة وواضحة لتسهيل عملية التقديم على الراغبين في الاستقرار بالمملكة.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

توفر الإقامة الدائمة لحامليها العديد من الامتيازات التي تعزز جودة حياتهم، ومنها:

حرية الدخول والخروج من المملكة، مع تكاليف منخفضة لإدخال العائلة.

إمكانية شراء العقارات في معظم مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمناطق الحدودية.

العمل في أي قطاع دون الحاجة إلى كفيل.

تجعل هذه المزايا الإقامة الدائمة خيارًا جذابًا للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

أنواع الإقامات المتاحة في المملكة

تقدم المملكة عدة خيارات للإقامة تلبي احتياجات مختلفة، وتشمل:

الإقامة الدائمة: تُمنح بعد استيفاء الشروط ودفع الرسوم، وتوفر استقرارًا طويل الأمد.

تُمنح بعد استيفاء الشروط ودفع الرسوم، وتوفر استقرارًا طويل الأمد. الإقامة المؤقتة: مخصصة لأغراض العمل، الدراسة، أو السياحة، وتكون محددة بمدة زمنية معينة.

تتيح هذه الخيارات مرونة كبيرة لتلبية متطلبات المقيمين وفقًا لأهدافهم الشخصية والمهنية.