الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة نوعية تعكس رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز سوق العمل وجذب الكفاءات الأجنبية، أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق تأشيرة العمل المؤقتة مجانًا وهذه المبادرة تُعد نقلة نوعية في تاريخ المملكة، إذ تهدف إلى تمكين العمالة الوافدة من الاستفادة من فرص العمل المتاحة داخل البلاد دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو طويلة رشخضي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن عن تأشيرة عمل مؤقتة مجانية للوافدين: فرصة استثنائية لتحقيق الأحلام

أعلنت المملكة عن إمكانية حصول العمال الأجانب على تأشيرة عمل مؤقتة تتيح لهم العمل داخل السعودية لمدة تصل إلى 6 أشهر وبحسب الجهات المختصة، ستكون التأشيرة متاحة عبر منصة "قوى"، ما يسهل على العمال الوافدين التقديم والحصول عليها في وقت قصير، دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة أو رخصة عمل تقليدية.

مدة التأشيرة وآلية التقديم

الفترة الزمنية: تمنح التأشيرة للعمال الأجانب لمدة أولية تصل إلى 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها لفترة إضافية من 3 أشهر.

سهولة التقديم: يتم إصدار التأشيرة رقميًا وبطريقة ميسرة، حيث يمكن للمتقدمين استكمال الإجراءات خلال دقائق معدودة.

مزايا تأشيرة العمل المؤقت

توفر هذه التأشيرة العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مثاليًا للعمالة الوافدة، منها: