الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا شاملًا في إطار رؤية 2030، التي تسعى لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين وفي خضم هذه التغيرات يبرز ملف رواتب التقاعد كأحد الملفات الحساسة التي تلامس شريحة كبيرة من السعوديين ممن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ويترقبون اليوم بفارغ الصبر خبرًا رسميًا حول زيادة الرواتب التقاعدية، بعد سنوات من الثبات الذي لم يواكب التغيرات الاقتصادية والمعيشية المتسارعة لمبكل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى سارة لكبار السن .. زيادات ضخمة في رواتب المتقاعدين في الطريق

يعتمد غالبية المتقاعدين في السعودية على المعاش التقاعدي الذي يصرف شهريًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد، بحسب الجهة التي كانوا يعملون بها ويشكل هذا الراتب مصدر الدخل الأساسي، وربما الوحيد، لعدد كبير منهم، ما يجعله مرتبطًا بشكل مباشر بجودة معيشتهم واستقرارهم النفسي والأسري.

ولكن خلال السنوات الأخيرة ومع موجات الغلاء وارتفاع تكاليف السكن، والمصاريف الصحية، أصبح المعاش التقاعدي غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية للكثير من المتقاعدين، خصوصًا من أصحاب الرواتب المحدودة الذين لا يمتلكون مصادر دخل إضافية.

مؤشرات على وجود دراسة رسمية للزيادة

بحسب مصادر إعلامية فإن الجهات المعنية في المملكة تدرس حاليًا بشكل جاد رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة سلم الرواتب التقاعدية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وتشير التوقعات إلى أن الزيادة قد تُعلن قريبًا، في إطار خطوات حكومية لتقليص الفجوة بين دخل المتقاعدين واحتياجاتهم الفعلية.

ولا تزال هذه الدراسة في مراحلها الفنية، إلا أن إشارات إيجابية بدأت تتسرب من داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تُلمح إلى أن القرار قد يُحسم قريبًا، استجابة لمطالبات مجتمعية متكررة طالما ناشدت برفع سقف المعاشات التقاعدية.

مطالب المتقاعدين

المتقاعد السعودي لا يطلب ترفًا أو زيادة من باب الترف بل يطالب بحق مكتسب نظير سنوات طويلة من العمل، والمساهمة في تنمية الوطن ومن أبرز المطالب التي رفعها المتقاعدون في الفترة الأخيرة:

رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب خط الفقر ومتوسط تكاليف المعيشة.

تعديل المعاشات القديمة لتتناسب مع الرواتب الجديدة، وتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة من المتقاعدين.

ضم العلاوات السنوية التي حُرِم منها البعض في حساب المعاش.

توفير تغطية صحية شاملة للمتقاعدين وأسرهم، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.

صرف بدل غلاء معيشة دائم للمعاشات التي تقل عن سقف محدد.

الأثر المتوقع للزيادة المحتملة

رفع رواتب التقاعد لن يكون له أثر إيجابي فقط على المستوى الفردي، بل سيساهم أيضًا في: