الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد مدينة جدة واحدة من أكبر المشاريع العمرانية في تاريخها المعاصر، وهو مشروع الهدد الذي أطلقته الأمانة العامة بهدف إزالة الأحياء غير النظامية وإعادة تخطيطها بما يتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة والمشروع لا يقتصر على مجرد هدم مبانٍ قديمة أو عشوائية، بل يتجاوز ذلك ليكون خطوة استراتيجية لإعادة رسم ملامح جدة كمدينة حضارية، تحتضن المقيمين والزوار في بيئة آمنة ومتطورة نقبظت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإعلان عن أسماء 13 حي سيتم إزالتها بالكامل في جدة

أعلنت الأمانة العامة قائمة رسمية تضم 13 حيًا وُضعت ضمن مخطط الإزالة وإعادة التطوير، وهي الأحياء التي تفتقر إلى المقومات الأساسية للعيش الكريم. هذه الأحياء لم تعد قادرة على استيعاب النمو السكاني، ولا تلبّي معايير السلامة العمرانية وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حي العمارية

حي الجامعة

حي البغدادية

حي الصحفية

حي مدائن الفهد

حي النزلة اليمانية

حي بترومين

حي القريات

حي غليل

حي الثعالبة

حي المحجر

حي الكندرة

حي البلد

آلية الاستعلام عن الأحياء والعقارات المشمولة بالإزالة

لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات، أطلقت أمانة جدة خدمة الخريطة الذكية لمشروع الهدد من خلالها يمكن لأي مواطن معرفة حالة عقاره أو حيّه بدقة. وتتمثل خطوات الاستعلام في:

الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة جدة.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على مشروع الهدد.

الدخول إلى خريطة الإزالات.

إدخال اسم الحي ورقم الأرض للحصول على التفاصيل.

النقر على زر استعلام لعرض النتيجة.

التعويضات وآلية صرفها

من أكثر ما يشغل المواطنين المتأثرين بالإزالات هو قيمة التعويض وآلية استلامه وقد أكدت الأمانة أن اللجنة الهندسية المسؤولة حريصة على أن يحصل كل متضرر على تعويض عادل، وذلك عبر مسارين:

التعويض السكني: منح المتضررين وحدات سكنية حديثة ضمن الأحياء الجديدة التي يتم إنشاؤها.

التعويض المالي: صرف مبالغ مالية تقدَّر بناءً على مساحة العقار وموقعه، وفق معايير عادلة وشفافة.

أما خطوات الاستعلام عن التعويض فهي كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة جدة.

النقر على الخدمات.

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.

اختيار خدمة الاستعلام عن التعويض.

إدخال رقم الطلب اخلاص بصاحب التعويض.

الضغط على استعلام لعرض التفاصيل.

البعد الاجتماعي والإنساني للمشروع

مشروع الهدد لا يقتصر على تطوير المباني والشوارع، بل يحمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا عميقًا إزالة الأحياء العشوائية تضع حدًا لمعاناة آلاف الأسر التي كانت تعيش في ظروف غير آمنة كما أن توفير مساكن حديثة وخدمات متكاملة يمنح العائلات استقرارًا أفضل ويعزز جودة حياتهم اليومية.

إضافة إلى ذلك يحقق المشروع تكاملًا بين التنمية العمرانية والتماسك الاجتماعي، حيث تُبنى أحياء جديدة تراعي تصميمها معايير المجتمعات الحديثة، من ساحات عامة، ومناطق خضراء، وخدمات تعليمية وصحية متاحة للجميع.

البعد الاقتصادي والسياحي

جدة ليست مدينة عادية فهي واجهة المملكة البحرية والتجارية ومع توافد ملايين الحجاج والمعتمرين عبر مطار الملك عبد العزيز وميناء جدة الإسلامي، كان من الضروري أن تعكس صورة حضارية متطورة.

إزالة الأحياء القديمة وبناء مناطق حديثة يعني: