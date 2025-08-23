الرياض - كتبت رنا صلاح - يشكل برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر في المملكة العربية السعودية أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها فهو ليس مجرد راتب شهري فحسب، بل هو منظومة دعم متكاملة تستهدف الفئات الأشد احتياجًا من المواطنين، وتعمل على توفير حياة كريمة تليق بمكانة المواطن السعودي ومع اقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2025، انتشرت أخبار متداولة تفيد بوجود منحة استثنائية إضافية قيمتها ألف ريال تُصرف إلى جميع المستفيدين، هذا الخبر أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، ودفع الكثير منهم إلى البحث عن حقيقة الأمر ذغححه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة صرف منحة استثنائية مع راتب الضمان المطور هذا الشهر في السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الجهة المشرفة على برنامج الضمان الاجتماعي المطور حسمت الجدل سريعًا فقد أوضحت الوزارة بشكل مباشر أن ما يتم تداوله بشأن صرف منحة استثنائية قيمتها 1000 ريال غير صحيح، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن كما أكدت أن أي زيادة أو دعم إضافي لا يمكن اعتماده إلا عبر القنوات الرسمية التابعة للحكومة، وأن الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع غير الموثوقة لا أساس لها من الصحة.

هذا التوضيح يأتي في إطار حرص الوزارة على منع انتشار الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المستفيدين، خصوصًا أن هذه الفئة تعتمد بشكل رئيسي على راتب الضمان في تسيير شؤونها المعيشية.

أهمية تحري الدقة في الأخبار

من الملاحظ أن الشائعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي تتكرر بشكل دوري مع اقتراب موعد الصرف الشهري فقد سبق أن انتشرت أخبار مشابهة عن زيادات استثنائية أو منح موسمية، إلا أن معظمها لم يكن صحيحًا وهنا تبرز أهمية متابعة الصفحات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو القنوات الإعلامية الموثوقة، وعدم الاعتماد على منصات مجهولة المصدر.

موعد صرف راتب الضمان لشهر سبتمبر 2025

بما أن خبر المنحة الاستثنائية غير صحيح، فإن راتب الضمان الاجتماعي المطوّر سيُصرف كالمعتاد ووفقًا لجدول الصرف المعتمد، يتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين بداية كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة نهاية أسبوع وفي حال حدوث ذلك، يتم تقديم موعد الصرف أو تأجيله يومًا واحدًا فقط، وهو ما اعتادت الوزارة على تنظيمه بمرونة ودقة لضمان وصول الدعم في الوقت المناسب.

آلية الاستعلام عن أهلية الضمان وقيمة الراتب

لمن يرغب في التأكد من استحقاقه أو متابعة تفاصيل راتبه، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي خطوات الاستعلام بسيطة وسهلة: