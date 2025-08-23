الرياض - كتبت رنا صلاح - تعيش المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام يومًا استثنائيًا، إنه اليوم الوطني الذي يخلّد ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيّب الله ثراه ومع حلول الذكرى الخامسة والتسعين، تستعد المدن السعودية كافة لاحتفالات واسعة تحمل مظاهر الفخر والاعتزاز، من العروض الجوية الضخمة، إلى الألعاب النارية التي تضيء السماء، مرورًا بالأنشطة الثقافية والفنية التي تعبّر عن حب الوطن وتجدد معاني الولاء والانتماء نغيثا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 .. احتفالات وعروض جوية نارية

اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل هو حدث متجدد يعكس رحلة وطن استطاع خلال تسعة عقود أن يتحول من صحراء شاسعة إلى دولة عصرية تُعد اليوم من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم ويشكل هذا اليوم مساحة للتعبير عن الاعتزاز بالهوية السعودية، والاحتفاء بالمنجزات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع في شتى المجالات ومع كل عام جديد، تأتي فعاليات اليوم الوطني بصورة أكثر ابتكارًا وتنوعًا، لتجمع بين الماضي العريق والحاضر الزاخر والطموح المستقبلي.

العروض الجوية

من أكثر الفعاليات انتظارًا لدى السعوديين والمقيمين هي العروض الجوية التي تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية اعتاد الجمهور على مشهد الطائرات وهي تشق السماء مُطلية بألوان العلم السعودي الأخضر والأبيض، مشكلة لوحات فنية تعكس القوة والهيبة.

في اليوم الوطني 95 من المتوقع أن تشهد مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام والخبر عروضًا ضخمة بمشاركة تشكيلات متنوعة من الطائرات المقاتلة، مثل الـ F-15، والتايفون، و"الصقور السعودية" الاستعراضية وهذه العروض لا تُعد مجرد استعراض للقوة العسكرية، بل هي رسالة فخر واعتزاز بما وصلت إليه المملكة من جاهزية دفاعية، كما أنها تمثل لحظات مؤثرة للأسر والأطفال الذين يرفعون أعينهم نحو السماء لمشاهدة الطائرات ترسم العلم السعودي بين الغيوم.

الألعاب النارية

في كل عام ينتظر السعوديون لحظة انطلاق الألعاب النارية التي تزين ليل المدن بألوان مبهرة وهذه الفعالية تحوّلت إلى أيقونة من أيقونات اليوم الوطني، إذ تجتمع العائلات في الساحات العامة والواجهات البحرية والحدائق الكبرى لمشاهدة العروض التي تُنفذ في توقيت واحد تقريبًا في مختلف المناطق.

في النسخة الخامسة والتسعين، يُتوقع أن تكون العروض النارية أكثر إبهارًا، حيث ستغطي سماء الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة وأبها وتبوك وغيرها من المدن، لتمنح المواطنين والمقيمين لحظات لا تُنسى تعبّر عن الفرح بالوطن وتغرس مشاعر الانتماء في نفوس الأجيال.

المسيرات الوطنية والاحتفالات الشعبية

إلى جانب العروض الجوية والنارية تشهد شوارع المدن السعودية مسيرات وطنية ضخمة تشارك فيها جهات حكومية وأهلية، إضافة إلى الفرق الموسيقية والعروض الشعبية التي تجسّد التراث السعودي بمختلف ألوانه الأهازيج الشعبية والرقصات التراثية مثل العرضة والسامري تشكل جزءًا أساسيًا من هذه الفعاليات، إذ تتيح للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع التراث الأصيل.

وتنظم بعض البلديات والهيئات احتفالات في الميادين العامة تتضمن منصات للأنشطة التفاعلية، ومعارض للفنون التشكيلية، وعروضًا مسرحية للأطفال تعكس قيم الانتماء وتبرز رموز الوطن.

الفعاليات الثقافية والفنية

الاحتفال باليوم الوطني 95 لا يقتصر على العروض الخارجية فقط، بل يمتد ليشمل فعاليات ثقافية ضخمة ستنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة الموسيقى حفلات غنائية يشارك فيها أبرز الفنانين السعوديين والخليجيين، حيث يتغنون بالوطن ويقدمون أعمالًا جديدة تتماشى مع روح المناسبة.

كما تشهد المكتبات العامة والجامعات والمدارس برامج توعوية وثقافية، منها الندوات التاريخية التي تستعرض مسيرة التوحيد، والمعارض التي تعرض صورًا ووثائق نادرة عن تاريخ المملكة وإنجازاتها.