الرياض - كتبت رنا صلاح - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، اليوم، ورشة عمل بعنوان “توعية الصيادين والمجتمعات المحلية بالطرق الصحيحة لاستخدام شباك صيد الربيان”، وذلك في سوق السمك ومرفأ الصيادين، بحضور عدد من الصيادين والمهتمين بالبيئة البحرية.

ورشة توعوية بالقنفذة حول الاستخدام السليم لشباك صيد الربيان

وهدفت الورشة إلى رفع وعي الصيادين بالممارسات السليمة لاستخدام الشباك والالتزام باللوائح المنظمة للصيد المستدام، حيث تضمنت محاورها اختيار مقاسات العيون المناسبة للحد من صيد الأحجام الصغيرة، تقليل المصيد الجانبي، الحفاظ على التنوع الأحيائي، والتعريف بمواسم الصيد المسموح بها، إضافة إلى أنظمة الصيد وإجراءات السلامة البحرية.

وتضمنت الفعالية عروضًا توعوية ونماذج تطبيقية لطرق تركيب الشباك وتشغيلها وفق المعايير الموصى بها، إلى جانب جلسة نقاشية لتبادل الخبرات والإجابة على استفسارات الصيادين.

وأوضح مدير المكتب، حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الورشة تأتي ضمن برنامج توعوي مستمر يستهدف رفع كفاءة ممارسات الصيد وحماية المخزون السمكي، مشيرًا إلى حرص المكتب على تمكين الصيادين من معرفة المقاسات النظامية للشباك وطرق تقليل المصيد الجانبي بما يسهم في استدامة الموارد البحرية وتعزيز جودة المنتج المحلي.

وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه البرامج لما لها من أثر مباشر في استدامة المخزون السمكي ورفع كفاءة الصيد وتحسين دخل الصيادين.