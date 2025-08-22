الرياض - كتبت رنا صلاح - غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بعد زيارة رسمية استمرت يومين، حيث شهدت مباحثات مع القيادة السعودية تناولت العلاقات الثنائية وعددًا من الملفات الإقليمية والدولية.

السيسي يغادر نيوم ومحمد بن سلمان في مقدمة مودعيه

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الذي حرص على توديع الرئيس المصري تأكيدًا لخصوصية العلاقات بين البلدين.

ووفق ما بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جاءت زيارة الرئيس السيسي في إطار التنسيق المستمر بين الرياض والقاهرة، وقد تخللتها جلسات مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وتشهد العلاقات المصرية السعودية مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي والاقتصادي، إذ تعد المملكة أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر، كما يجمع البلدين تعاون مشترك في قضايا الأمن الإقليمي والاستثمار والتنمية.

وتعكس هذه الزيارة استمرار التشاور الوثيق بين قيادتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة.