الرياض - كتبت رنا صلاح - أسهمت الحالات المطرية المتتابعة التي شهدتها محافظة الطائف في رسم لوحة طبيعية مميزة، خاصة في مرتفعات الهدا والشفا وطريق الجنوب، حيث أضفت الأجواء الماطرة جمالًا إضافيًا على “عروس المصايف”، وسط انتشار رائحة الورد العطرية التي جذبت الأهالي والزوار.

أمطار الطائف ترسم مشاهد طبيعية خلابة والأمانة تكثف جهودها لمواجهة آثار السيول

وتزينت المناطق البرية والجبلية بغطاء أخضر متنوع من النباتات العطرية والأزهار البرية، مع جريان الينابيع وتكوّن برك المياه العذبة التي منحت الطائف مشاهد طبيعية انسجمت مع مستهدفات “السعودية الخضراء”.

ودعت أمانة الطائف الأهالي والزوار إلى متابعة الأطفال وتحذيرهم من الاقتراب من المستنقعات والبرك المائية حفاظًا على سلامتهم، مشددة على أهمية الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

وعززت الأمانة وجود فرقها الميدانية للتعامل مع آثار الأمطار والسيول عبر إزالة الشوائب وضمان كفاءة شبكات التصريف، إلى جانب استمرارها في تحسين مشاريع البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية لحماية الأرواح والممتلكات.

كما باشرت الأمانة معالجة التجمعات المائية والمستنقعات بوسائل ميكانيكية وكيميائية وحيوية، وتكثيف أعمال الرش وردم البرك في الأحياء، فيما تعمل أكثر من 60 فرقة ميدانية و6 فرق طوارئ على تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول.

وأكدت الأمانة في ختام بيانها جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين والمقيمين إلى تجنب مواقع الخطر أثناء الأمطار والتواصل مع مركز البلاغات 940 عند الحاجة.