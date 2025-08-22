الرياض - كتبت رنا صلاح - تتصدر قضية دعم الحقيبة المدرسية 1447 النقاشات داخل الأوساط التعليمية والأسر السعودية في هذه الفترة خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد واعتماد نظام الفصلين الدراسيين من جديد ويعود سبب هذا الاهتمام إلى انتشار أخبار متعددة في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات النقاش، تؤكد أن قيمة دعم الحقيبة المدرسية ارتفعت هذا العام إلى 150 ريال سعودي لكل فصل دراسي، أي ما مجموعه 300 ريال سنويًا للطالب الواحد قصاهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرحة كبرى للتلاميذ .. دعم الحقيبة المدرسية يقترب من الصرف مع تفاصيل جديدة

في الحقيقة، قيمة دعم الحقيبة المدرسية لهذا العام لم تتغير عمّا كانت عليه في الأعوام السابقة إذ يبلغ الدعم المخصص للطالب من أبناء الأسر المستفيدة من الضمان المطور 80 ريالًا سعوديًا فقط ويتم توزيع هذه القيمة على مدار العام الدراسي بما يتوافق مع هيكلة الفصول، لتصل في الإجمالي إلى 240 ريالًا سعوديًا عند احتسابها عبر العام الكامل.

ويتم صرف هذا الدعم عادة في الأسبوع الأول من الدراسة، حتى تتمكن الأسر من تجهيز أبنائها بما يحتاجونه من مستلزمات تعليمية أساسية مثل الحقائب، والدفاتر، والأقلام، وغيرها من الأدوات التي تضمن بداية عام دراسي مستقرة.

هذا الدعم وإن كان محدودًا من حيث القيمة المالية، فإنه يحمل رسالة واضحة من الدولة تؤكد دعمها المباشر للفئات الأشد حاجة، ورغبتها في تمكين جميع الطلاب من الالتحاق بالمدارس دون عوائق مادية قد تعيق استمرارية تعليمهم.

حقيقة الشائعات حول الزيادة إلى 150 ريال

المتابع لوسائل التواصل يلاحظ أن مثل هذه الأخبار تنتشر بسرعة، خصوصًا مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس وتستند غالبية هذه الشائعات إلى اجتهادات شخصية أو مقارنات مع برامج دعم أخرى مثل دعم الغذاء أو دعم النقل المدرسي.

غير أن الجهات المعنية أكدت بشكل لا يقبل اللبس أن قيمة دعم الحقيبة لم تتغير، وأن الحديث عن زيادتها إلى 150 ريالًا لكل فصل لا يعدو كونه إشاعات كما شددت على أن أي تغيير في هذا الجانب لن يتم إلا بقرار وزاري رسمي معلن، يظهر في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال حساباتها الرسمية المعتمدة.

شروط الاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية

ولكي يستفيد الطالب من هذا الدعم، لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط الواضحة التي جرى اعتمادها مسبقًا، وهي: