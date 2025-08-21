أحمد جودة - القاهرة - عودة الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد لقاء قمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسلامة الله إلى أرض الوطن، عقب زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية.

وخلال الزيارة، التقى سيادته بشقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادتين المصرية والسعودية على التنسيق المستمر وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.