الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتطوير المنظومة المرورية وتعزيز معايير السلامة على الطرق ويأتي ذلك استجابة للتحديات التي يفرضها التوسع العمراني والزيادة الكبيرة في أعداد المركبات والسائقين وفي هذا السياق أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهاً مهماً يتعلق بتطبيق غرامات مالية تصل إلى ألفي ريال على ثلاث مخالفات جوهرية مرتبطة باستخدام رخصة القيادة بشكل غير نظامي ولهفغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار صارم .. ثلاثة مخالفات تتعلق برخصة القيادة تكلفك 2000 ريال فورا في السعودية

بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، فإن الغرامة الجديدة التي قد تصل إلى 2000 ريال تُطبق في ثلاث حالات واضحة:

قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة: هذه المخالفة تمثل خطراً مباشراً، إذ تعني أن الشخص يقود المركبة دون أن يثبت تمتعه بالمهارات والمعارف اللازمة للقيادة.

قيادة المركبة قبل إصدار رخصة قيادة رسمية: حتى وإن كان الشخص قد اجتاز بعض المراحل أو التدريبات، فإن القيادة قبل إصدار الرخصة بشكل رسمي تعد مخالفة، لأن الرخصة تمثل الوثيقة القانونية الوحيدة التي تتيح للشخص استخدام الطريق كسائق.

قيادة المركبة في حال سحب أو إيقاف العمل بالرخصة: هذا النوع من المخالفات يدل على تجاهل مباشر للأنظمة، إذ يعني أن السائق يصر على القيادة رغم صدور قرار رسمي بإيقاف رخصته، سواء بسبب مخالفة سابقة أو لأسباب صحية أو قانونية أخرى.

الغرامة المالية وإجراءات العقوبة

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الغرامة قد تصل إلى الحد الأعلى وهو 2000 ريال، خاصة في حال تكرار المخالفة أو وقوع حوادث أثناء القيادة غير النظامية كما أن الأمر قد لا يتوقف عند الغرامة المالية فقط، بل قد تُتخذ إجراءات إضافية مثل:

حجز المركبة لحين تسوية الوضع القانوني.

إحالة المخالف إلى النيابة العامة في الحالات المشددة.

تشديد العقوبة في حال تسبب السائق في حادث نتج عنه أضرار جسيمة.

آليات ضبط المخالفات

أكدت الإدارة أن هذه المخالفات لن تمر مرور الكرام، بل سيتم رصدها عبر:

نقاط التفتيش الميدانية التي يديرها رجال المرور.

الدوريات الأمنية المتحركة المنتشرة في مختلف المناطق.

أنظمة الرصد الآلي والكاميرات الحديثة التي باتت تغطي جزءاً كبيراً من شبكة الطرق.

خطوات الحصول على رخصة قيادة نظامية

حرصت الإدارة العامة للمرور على توضيح أن الحصول على الرخصة النظامية يتطلب المرور بسلسلة من الإجراءات المنظمة، تشمل: