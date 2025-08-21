الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة جوية غير مستقرة تتمثل في هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفق ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني والتحذيرات الرسمية جاءت واضحة وصريحة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب أماكن تجمع السيول ومجاري الأودية، وعدم السباحة فيها تحت أي ظرف هاحهغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الدفاع المدني يدق ناقوس الخطر .. أمطار غزيرة وسيول ووميض برق يهدد عدة مناطق حتى الاربعاء

بحسب ما أوضحته المديرية العامة للدفاع المدني، فإن منطقة مكة المكرمة ستكون الأكثر تأثرًا بالأمطار الغزيرة التي يتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول، إضافة إلى تساقط البرد في بعض المواقع وتشمل الحالة عددًا من المحافظات مثل العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والجموم، والكامل، وبحرة، والمويه، وتربة، والخرمة، ورنية وهذه المناطق تحديدًا تستدعي من السكان والزوار أخذ التحذيرات على محمل الجد، نظرًا لتضاريسها الجبلية وأوديتها التي قد تتحول في لحظات إلى مجارٍ للسيول.

كما أشارت التوقعات إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستشهد أيضًا هطولات من متوسطة إلى غزيرة، وهو ما يتماشى مع طبيعتها الجغرافية التي لطالما جعلتها عرضة للأمطار الغزيرة في مواسم معينة وفي المقابل يتوقع أن تكون الهطولات خفيفة إلى متوسطة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، لكنها مع ذلك تستوجب الحذر، خاصة في المناطق المنخفضة أو التي تعاني من ضعف تصريف مياه الأمطار.

مخاطر السيول

المملكة ليست غريبة على مشاهد السيول الجارفة التي تداهم بعض المدن والقرى في مواسم الأمطار وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية وشبكات التصريف، فإن طبيعة الأمطار الرعدية الغزيرة، خاصة حين تتزامن مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تجعل من احتمالية وقوع حوادث أمرًا واردًا.

السيول لا تقتصر مخاطرها على جرف المركبات أو إعاقة الحركة المرورية فحسب، بل تمتد لتشمل تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وقطع بعض الطرق، وإلحاق الأذى بالمزارع والمراعي ولعل أخطر ما في الأمر هو المغامرة التي يقدم عليها البعض بالنزول إلى مجاري الأودية، سواء للسباحة أو لمجرد التصوير، متجاهلين التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة.

دور الدفاع المدني

المديرية العامة للدفاع المدني كثّفت جهودها خلال الأيام الماضية، حيث رفعت جاهزية مراكزها في مختلف المناطق المتوقع تأثرها بالحالة المطرية وتشمل هذه الجهود تجهيز فرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وتوزيع الدوريات الميدانية، إضافة إلى استقبال البلاغات على مدار الساعة عبر الرقم الموحد 998.

ولا يقتصر عمل الدفاع المدني على التدخل وقت الحوادث، بل يمتد إلى جانب توعوي كبير، إذ تحرص المديرية على نشر الرسائل التوعوية بشكل مستمر عبر منصاتها الرسمية في إكس وسناب شات وغيرها، لتوعية الناس بخطورة المجازفة والوجود في أماكن تجمع المياه وهذه الرسائل أصبحت اليوم ضرورة، في ظل تزايد الاعتماد على مواقع التواصل كمصدر رئيسي للمعلومات لدى فئات واسعة من المجتمع.