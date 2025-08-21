الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص داخل المملكة يُعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة التستر، مشددًا على أن هذه الممارسة تمثل تهديدًا لسلامة بيئة الأعمال وتضر بالاقتصاد الوطني.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة جريمة نظامية

وأوضح البرنامج أن الجريمة لا تقتصر على السماح بممارسة النشاط التجاري، بل تشمل أيضًا استغلال اسم المواطن أو سجله التجاري أو تراخيصه أو الموافقات الصادرة له، لتمكين غير السعودي من العمل بصورة غير نظامية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وأشار البرنامج إلى أن مكافحة التستر تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية في السوق المحلي، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري.