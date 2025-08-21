الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم حملة توعوية بعنوان “نعود للمدرسة من باب آمن”، تستهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني على المستوى الوطني.

إطلاق حملة “نعود للمدرسة من باب آمن” لتعزيز الوعي السيبراني لدى الطلاب والطالبات

وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات الاستباقية خلال العام الدراسي عبر مجموعة من المواد التثقيفية التي تتناول موضوعات عدة، منها التصيد الإلكتروني، التعامل مع الروابط المشبوهة، أهمية استخدام التطبيقات والمنصات الموثوقة، الهندسة الاجتماعية، التحديثات التلقائية، كلمات المرور، الرقابة الأبوية، والتصفح الآمن للإنترنت، وغيرها من الممارسات الوقائية.

وتُبث الحملة التوعوية عبر حسابات “برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني” في منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضة أبرز الأدوات التي تساعد في الحد من المخاطر الإلكترونية وحماية الطلاب من الرسائل التصيدية والروابط المشبوهة أثناء استخدام الإنترنت.

ويُعد “برنامج آمن” إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، بما يسهم في بناء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.